Now An IPS will kept his eyes on Doctores every time in Kolkata ममता सरकार का जबर्दस्त निर्णय

महानगर के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

-डीसी स्तर के अधिकारी को बनाया गया नोडल ऑफिसर

-प्रत्येक अस्पताल में तैनात होगें एसीपी पद के अधिकारी

-शुरू किए गए टोल फ्री नम्बर

-कोई भी फोनकर दर्ज करा सकता है शिकायत

-अस्पतालों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे