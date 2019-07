justice: प्रेमी के हाथों पति की कराई हत्या, अब ऐसी सजा कि जिंदगी पर पछताएगी

It is said that पाप किसी को भी नहीं छोड़ता। करीब दो साल पहले अपने प्रेमी के हाथों पति की हत्या करवाने वाली महिला ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे ये दिन देखने पड़ेंगे। अदालत ने शुक्रवार को महिला Manuya Majumdar तथा उसके आशिक Ajit Rai को ऐसी सजा दी कि दोनों अब जिंदगी पर पछताएंगे।