मेट्रो में किसी ने ली सेल्फी, तो किसी ने किया प्रपोज

WEST BENGAL NEWS: Someone took a selfie in the metro, then someone proposedवैलेंटाइन-डे पर मेट्रो ने गिफ्ट किया यात्रियों को लाल गुलाब, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो का शुरू हुआ सफर, वैलेंटाइन डे पर पहले दिन मेट्रो में उमड़े प्रेमी जोड़े, किसी ने ली सेल्फी, तो किसी ने किया प्रपोज