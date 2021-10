बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल में आया उबाल

West Bengal boils over attack on Hindus in Bangladesh

kolkata.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल -west bengal- में उबाल आ गया है। लोग गुस्से में आकर महानगर से लेकर जिलों और कस्बे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भर में मंगलवार को लोगों ने विभिन्न हिंदू संगठनों के बैनर तले धरना-प्रदर्शन किया। इस हमले के विरोध में कलकत्ता में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने रानी रासमणि एवेन्यू में एक रैली आयोजित की जिसमें बांग्लादेश में हमलावरों की पहचान कर उन्हें फौरन गिरफ्तार करने की मांग की गई। यही नहीं रैली में वक्ताओं ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की भी मांग की। कोलकाता सहित जिले के विभिन्न इस्कॉन मंदिरों के भक्त भी सडक़ों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को विश्व भर में इस्कॉन के केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

वृहत् हिंदू समाज की ओर से कॉलेज स्क्वायर, तारासुंदरी पार्क, बड़ाबाजार और एलगिन रोड गुरुद्वारा के पास से भी जुलूस निकाले गए। ये जुलूस विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए धर्मतला के रानी रासमणि रोड पहुंचे। वहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित रैली में शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हुई हिंसा के खिलाफ में जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारी जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे। उनकी मांग थी कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए।

इस्कान के 150 देशों के भक्त करेंगे विरोध

इस्कान के 150 देशों के भक्त इस हमले का विरोध करेंगे। इसकी जानकारी इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। यूएनओ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए चिंता व्यक्त की है। अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया सभी देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को पूरी दुनिया में (लगभग 150 देशों में) सभी इस्कॉन केंद्रों पर और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी है। इसके मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमला:

क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : तृणमूल

-भाजपा ने भी ममता की चुप्पी पर उठाया सवाल

कोलकाता.

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की विभिन्न पार्टियों के नेता आरोप-प्रत्यारोप लगाने को लेकर इन दिनों काफी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा पर पलटवार करते हुए मंगलवार को राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी और उनकी निष्क्रियता का कारण पूछा, तो वहीं भाजपा ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया।

राजनीतिक चाल चलने की योजना

तृणमूल ने भाजपा पर बांग्लादेश में हमले को लेकर राजनीतिक चाल चलने की योजना बनाने का आरोप भी लगाया। तृणमूल के मुखपत्र जागो बांग्ला के संक्षिप्त संपादकीय में बांग्लादेश में हमले के संबंध में पीएम मोदी और भाजपा की भूमिका को लेकर सवालों का बौछार किया गया है, जिसका शिर्षक 'बांग्लादेश का दिल बनने के लिए' है। इसमें लिखा गया है कि हमें आश्चर्य है कि भारत के जिस प्रधानमंत्री ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बांग्लादेश में जाकर पूजा की थी, वे बांग्लादेश में हुए हमले पर अब तक निष्क्रिय क्यों हैं। क्या उन्होंने ऐसा कर बांग्लादेश में हिंदू दमन दिखाना चाहा है और वे इसके जरिए बंगाल में हिन्दुओं की भावनाओं को भडक़ा कर चुनाव कराने की कोशिश में है। बांग्लादेश में हुई घटनाओं की तृणमूल ने उचित जांच की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु ने उठाया सवाल

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी सहित प्रदेश भाजपा के नेताओं ने उक्त मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। जागो बांग्ला में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि भाजपा बांग्लादेश में हिंसा पर राजनीतिक चाल चलने की योजना बना रही है। ऐसा नहीं है तो शुभेन्दु अधिकारी क्यों कहे कि बांग्लादेश की घटना के बाद भाजपा के वोट बढ़ेंगे और उनकी पार्टी होने वाले चुनाव जीतेगी।

- तृणमूल की बातों का आधार नहीं

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल की बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहां और क्यों पूजा करने गए थे इसे जानने और समझने के लिए तृणमूल के नेताओं ने शिक्षा हासिल नहीं की है। इसलिए उनकी बातों का कोई भी आधार नहीं है।

