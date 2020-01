किसने कहा--बंगाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को थप्पड़ मारने को? जानिए यहां....

WEST BENGAL NEWS: Who said - to slap the Bengal BJP state president? Know here ....पश्चिम मेदिनीपुर तृणमूल जिला सभापति ने दिया तृणमूल समर्थकों को आदेश, पश्चिम मेदिनीपुर जिला भाजपा सह-सभापति प्रेमचंद झा का पलटवार कहा- वामपंथियों के लात-जूता-थप्पड़ खाकर ही नेता बने माइती