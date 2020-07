कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घरों के बाहर लगेंगे बिजली मीटर

Electricity meters to be installed outside homes to prevent corona infection



कोटा. शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए KEDL ने अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। केईडीएल ने फैसला किया है कि बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश के चलते होने वाली संक्रमण की आशंका को खत्म करने के लिए मीटर रीडर को भी उपभोक्ताओं के घरों में प्रवेश से रोका जाएगा। इसके लिए घरों के अन्दर लगे मीटरों को घरों के बाहर लगाया जाएगा, जिससे उपभोक्ता मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी के सम्पर्क में नहीं आए। मीटर बाहर लगाने का खर्चा कम्पनी वहन करेगी।



केईडीएल के टेक्निकल हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि शहर में जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसी स्थिति में घर के अन्दर लगे मीटरों से रीडिंग लेना जोखिम भरा है। ऐसे में केईडीएल ने फैसला किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी घरों के अन्दर लगे मीटरों को घर के बाहर लगाया जाएगा, जिससे मीटर रीडर बाहर से ही मीटर की रीडिंग ले सके। यह कार्य कई चरणों में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि घर के बाहर मीटर लगाने व नई सर्विस केबल का खर्चा कम्पनी वहन करेगी। उपभोक्ताओं को कोई राशि नहीं देनी होगी। टैक्निकल हैड ढाली ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी इस कार्य के लिए उपभोक्ताओं से कोई राशि मांगता है तो उसे कुछ भी नहीं दे। इसके बाद भी कोई कर्मचारी पैसे लेने पर अड जाए तो तत्काल इसकी जानकारी कम्पनी के मोबाइल नम्बर 7412032464 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक दे सकते हैं।



अब नए कनेक्शन मिलेंगे आनलाइन

केईडीएल के टेक्निकल हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केईडीएल ने नए कनेक्शन Online प्रक्रिया से ही देने का निर्णय किया है। यह प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी। कनेक्शन चाहने वाले सीईएससी राजस्थान के राज विद्युत एप या सीईएससी राजस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एप या वेबसाइट पर नए कनेक्शन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद वहां दिखने वाले आवेदन को भर कर समिट करना होगा।

इसके बाद कम्पनी की ओर से एसएमएस के माध्यम से आवेदन नम्बर भेजा जाएगा। इसके बाद आवेदक को दिए गए आवेदन नम्बर को नए कनेक्शन पर डालने पर ओटीपी भेजा जाएगा और इसी समय सम्बंधित मूल दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद कम्पनी की ओर से मौका मुआयना किया जाएगा, इस दौरान आवेदक को मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। मौका मुआयना व दस्तावेज के सत्यापन के बाद कम्पनी की ओर से नए कनेक्शन सम्बंधी राशि की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। राशि जमा होने के बाद जल्द से जल्द नया कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा।