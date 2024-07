IMD Double Alert: अगले 60 मिनट में तेज हवाओं के साथ होगी जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने 15 जिलों में दिया येलो और ऑरेंज अलर्ट

इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 60 मिनट के लिए यानी शाम 5 बजे तक राजस्थान के कई जिलों में बारिश और आंधी का डबल अलर्ट(Double Alert)जारी किया है। डबल अलर्ट में मौसम विभाग ने चित्तोडगढ़, झालावाड़ जिलों के कई स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम से तेज बारिश के साथ 30-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। ऐसे में कमजोर संरचनाएं, कच्चे घरों, दीवारों, हल्की और ढीली बंधी वस्तुएं, बिजली की लाइनों और पेड़ो आदि को नुकसान हो सकता हैं। तो मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

IMD Heavy Rain Double Alert With Strong Winds In Next 60 Minutes Yellow Orange Alert In Monsoon वहीं येलो अलर्ट ( Yellow Alert ) जारी करते हुए बारां, कोटा, बूंदी, चूरू, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जोधपुर, अजमेर, पाली और उदयपुर जिलों में कहीं-कहीं पर 20-30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं और मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।