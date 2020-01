मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो मैं उन्हें परेशान कर दूंगा- हनुमान बेनीवाल

कुचामनसिटी. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस बार इशारों ही इशारों में नावां विधायक महेन्द्र चौधरी पर जुबानी हमला बोल दिया। बेनीवाल ने बुधवार की शाम को कुचामन में आयोजित एक बैठक में बोलते हुए कहा कि नावां क्षेत्र में यदि आरएलपी या भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो मैं उन्हें परेशान कर दूंगा।