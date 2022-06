राहत के साथ आफत लाए बादल, नौ दिन में गाज से सात व्यक्तियों की मौत

Weather Effect: ललितपुर में बादल बारिश कुछ परिवारों के लिए काल बन गई। हाल ये हुआ कि नौ दिन में छह जिंदगियां धुल गईं।

आसमान में घुमड़ते काले घने बादल फुहारों वाली राहत संग आकाशीय बिजली की भारी आफत भी लेकर आए हैं। पिछले नौ दिनों में जनपद के विभिन्न स्थानों पर बज्रपात से सात लोगों की असमय मौत हो गयी जबकि तमाम जनवर भी कुदरत के इस कहर का शिकार हुए।

Clouds disaster with relief, seven people died in nine days