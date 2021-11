नहर फटने से सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबी

Hundreds of hectares of crop submerged in water due to canal burst- महरौनी तहसील के अंतर्गत जामनी बांध से सैदपुर कुम्हेडी माइनर नामक नहर संचालित है जिससे इलाके के सैकड़ों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जाता है। लेकिन नहर खुलने से पहले नहरों की सफाई एवं मरम्मत का काम कराया जाता है जिसके लिए सरकार से लाखों रुपए का बजट भी विभागीय अधिकारियों के पास आता है।