एनसीएलएटी आदेश: साइरस ने कहा व्यक्तिगत जीत नहीं, टाटा संस करेंगे आगे अपील

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( national company law appellate tribunal ) ने साइरस मिस्त्री ( Cyrus Mistry ) के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बयान आ गए हैं। जहां एक ओर साइरस मिस्त्री ने कहा है कि उनकी यह व्यक्तिगत जीत ना होकर सुशासन और अल्पसंख्यक शेयरधारक अधिकारों की जीत है। वहीं टाटा संस ( Tata Sons ) की ओर से एनसीएलएटी ( nclat ) के आदेश के खिलाफ आगे अपील के संकेत दिए गए हैं। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री ने एनसीएलएटी में टाटा संस के बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील की थी। जिस पर फैसला आया है।

Cyrus Mistry's statement: Today’s judgment isn't a personal victory for me,but is a victory for the principles of good governance&minority shareholder rights. The outcome of the appeal is a vindication of my stand. https://t.co/r6nS35LIRH

मिस्त्री ने कहा कि

साइरस मिस्त्री ने अपने फैसले के बाद बयान में कहा कि आज का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि सुशासन और अल्पसंख्यक शेयरधारक अधिकारों के सिद्धांतों की जीत है। अपील का परिणाम मेरे रुख का एक संकेत है। आपको बता दें कि मिस्त्री, टाटा संस के छठे अध्यक्ष थे, जिन्हें अक्टूबर 2016 में पद से हटा दिया गया था। रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद मिस्त्री को 2012 में अध्यक्ष का पद मिला था। मिस्त्री ग्रुप ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के 9 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में उनके निष्कासन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी, साथ ही रतन टाटा और कंपनी के बोर्ड की ओर से बड़े पैमाने पर कदाचार के आरोप भी थे।

Tata Sons statement: The NCLAT order appears to even go beyond the specific reliefs sought by the Appellant.

Tata Sons strongly believes in the strength of its case and will take appropriate legal recourse.