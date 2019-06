राणा कपूर ने कहा - यस बैंक में वापसी का कोई इरादा नहीं, 13 फीसदी टूटे बैंक के शेयर्स

नई दिल्ली। यस बैंक के पूर्व CEO और संस्थापक राणा कपूर ( Rana kapoor ) मौजूदा CEO रवनीत गिल और बैंक बोर्ड के सपोर्ट में अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें बैंक के नए प्रबंधन पर पूरा भरोसा है और उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो बैंक बोर्ड में शामिल हों। इस संबंध में राणा कपूर गुरुवार (13 जून 2019) को तीन ट्विट किए। इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राणा कपूर प्रोमोटर ग्रुप पूरी तरह से बोर्ड के समर्थन में है और बीते दिन (12 जून 2019) बैंक के 15वें एजीएम बैठक में सभी 19 रिजॉल्युशन को सर्विसम्मति से पास कर दिया गया है।

ONGC के कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे गोल्फ का लुत्फ, अहमदाबाद और वड़ोदरा के Golf Course बेचेगी सरकार

ट्वीट में क्या लिखा

यस बैंक के इस पूर्व प्रोमोटर ने गुरूवार अपने पहले ट्वीट में लिखा, "राणा कपूर प्रोमोटर ग्रुप ने अपना पूरा समर्थन देते हुए बीते दिन यस बैंक के 15वें एन्युअल जनरल बैठक में सभी 19 रिजॉल्युशन को पास कर दिया गया है। यस बैंक की लीडरशीप टीम, एमडी व सीईओ रवनीत गिल और बैंक बोर्ड के सभी निदेशकों को मेरा पूरा समर्थन है।"

The Rana Kapoor promoter group fully supported and voted in favor of all 19 resolutions at the 15th AGM yesterday 12th June, 2019. The @YESBANK leadership team, MD & CEO Shri Ravneet Gill and Board of Directors have my fullest support. (1/3)

Some media reports have suggested that I am attempting a comeback to the Board, inspite of my unequivocal denial to them. I re-iterate that I have fullest confidence and conviction in the management under Shri Ravneet Gill’s leadership and Board of Directors. (2/3)