Twitter पर लग सकता है 1900 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए इसके पीछे की वजह

नई दिल्ली। यूजर्स के डाटा ( User Data ) को लेकर पूरी दुनिया में गंभीर तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके लिए अमरीकी सीनेट्स के सामने दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल, गूगल तक को सपष्टीकरण देना पड़ा था। वहीं अमरीकी सरकार इसी डाटा की वजह से चीनी कंपनी बाइटडांस से टिकटॉक के अमरीकी ऑपरेंशंस खरीदकर बाहर करने के फिराक में हैं। अब जो मामला सामने आया है वो और भी चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ( Twiiter ) ने विज्ञापन के लालच में यूजर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल ( Use of users mobile numbers and email IDs ) किया है। अब इस मामले में ट्विटर पर 1900 करोड़ रुपए का जुर्माना ( Fine on Twitter ) वसूला जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

ट्विटर ने किया खुलासा

ट्विटर ने खुलासा किया है कि विज्ञापन के लाभ के लिए यूजर्स के फोन नंबर और ईमेल आईडी के अनुचित उपयोग से संबंधित एक जांच में कंपनी की तरफ से यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन को 25 करोड़ डॉलर तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 28 जुलाई को एफटीसी की तरफ से कंपनी को शिकायत मिली जिसमें एफटीसी के साथ साल 2011 में ट्विटर के सहमति आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और बताया गया कि यूजर्स के निजी जानकारियों की सुरक्षा कंपनी द्वारा कैसे की जाती है, इस बारे में उन्हें गुमराह न करें।

इतना हो सकता है नुकसान

ट्विटर ने सोमवार को अपनी दूसरी तिमाही की वित्तीय फाइलिंग के दौरान कहा कि यह आरोप साल 2013 से 2019 की अवधि के बीच लक्षित विज्ञापन के लिए सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कंपनी के फोन नंबर और ईमेल आईडी से संबंधित डेटा के उपयोग से था। ट्विटर ने कहा कि कंपनी का अनुमान है कि इस संदर्भ में संभावित नुकसान की सीमा 15 करोड़ डॉलर से 25 करोड़ डॉलर के बीच होगी और कंपनी को 15 करोड़ डॉलर मिले हैं। कंपनी के अनुसार मामले को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है और अंतिम परिणाम कब तक प्राप्त होंगे इसे लेकर किसी निश्चित समय सीमा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।