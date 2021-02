Airtel अपने यूजर्स को फ्री दे रहा 6GB डेटा, जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ

टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स के लिए समय—समय पर ऑफर्स लाती रहती हैं। अब एयरटेल ने भी अपने यूजर्स के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है। इसमें कंपनी अपने यूजर्स को 6 जीबी तक का डेटा फ्री में दे रही है। यह डेटा यूजर्स को 6 कूपन के रूप में मिलेगा। इसके जरिए यूजर्स अपना मनोरंजन और जरूरी काम कर सकेंगे। एयरटेल के ये Free Data Coupons कुछ रिचार्ज प्लान्स पर लागू हैं। यूजर्स 219 रुपए के शुरुआती प्रीपेड रिचार्ज के साथ ही फ्री कूपन पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन फ्री डेटा कूपन को आप किस तरह से पा सकते हैं और इन्हें रिडीम कैसे किया जाए।

इन प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पर मिलगा लाभ

एयरटेल अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पर यूजर्स को ये फ्री डेटा कूपन दे रहा है। इसमें अगर यूजर एयरटेल का 219, 249, 279, 289, 298, 349, 398 और 448 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं तो एक-एक जीबी के दो डेटा कूपन फ्री मिलेंगे। बता दें कि ये सभी रिचार्ज प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी केे साथ आते हैं।

इसके अलावा अगर यूजर 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान 399, 449, 558 और 599 रुपए से अपना अकाउंट रिचार्ज करते हैं तो उन्हें एक-एक जीबी के 4 डेटा कूपन फ्री मिलेंगे। 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान्स में यूजर्स को 4 जीबी डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा।

वहीं अगर एयरटेल यूजर्स 598 और 698 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करते हैं तो उन्हें एक-एक जीबी के 6 डेटा कूपन फ्री मिलेंगे। बता दें कि को इन दोनों प्लान्स की वैलिडिटी 84 दिनों की है।

ऐसे रिडीम करें फ्री डेटा कूपन

बता दें कि एयरटेल के इस ऑफर का लाभ वही यूजर्स उठा पाएंगे, जो Airtel Thanks मोबाइल ऐप से प्रीपेड रिचार्ज करेंगे। इसके लिए एयरटेल यूजर्स को Airtel Thanks ऐप डाउनलोड करनी होगी। रिचार्ज करने के बाद इस ऐप के My Coupons सेक्शन में जाकर डेटा कूपन को रिडीम कर सकते हैं। इसमें उन्हें कूपन की वैलिडिटी के बारे में भी पता चल जाता है।