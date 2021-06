Micromax लॉन्च करेगी सस्ता और शानदार स्मार्टफोन, लॉन्चिंग से पहले हुआ फीचर्स का खुलासा

नई दिल्ली। मोबाइल कंपनियों के बीच एक से बढ़कर शानदार फीचर्स वाले सस्ते से सस्ते मोबाइल लॉन्च करने की होड़ लगी है। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax ने पिछले साल फिर से मार्केट में धमाकेदार वापसी की है। कंपनी ने एक साथ कई स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अब एक और नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है, जो बेहद ही लॉ बजट सेगमेंट का होगा। खबर है कि कंपनी जल्द ही Micromax In 2B को लॉन्च कर सकती है जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Micromax In 1B का ही सक्सेजर वर्जन होगा। हाल ही में अपकमिंग स्मार्टफोन Micromax In 2B को Geekbench पर स्पॉट किया है।

ट्विटर पर शेयर की पोस्ट से हुआ खुलासा

टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें अपकमिंग स्मार्टफोन Micromax In 2B से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई है। साथ ही Geekbench पर हुई लिस्टिंग का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट से अपकमिंंग स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स का खुलासा हुआ है। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार, Micromax In 2B को octa-core 1.8GHz Unisoc T610 चिपसेट पर पेश किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह कंपनी का लो बजट रेंज स्मार्टफोन होगा।

ऐसे हो सकते हैं मोबाइल के फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि Micromax In 2B में ग्राफिक्स के लिए Mali G52 MP2 जीपीयू का उपयोग किया जाएगा। इसमें 4जीबी रैम दी जाएगी और उम्मीद है कि यह कई अन्य स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी अन्य वेरिएंट का खुलासा नहीं किया गया है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित होगा। Geekbench पर इस स्मार्टफोन को 350 सिंगल कोर स्कोर और 1204 मल्टी कोर स्कोर मिला है।

पिछले साल लॉन्च किया गया था यह स्मार्टफोन

पिछले साल लॉन्च हुए Micromax in 1b लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन में 6.52 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। यह MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पर आधारित है और इसमें 4GB रैम मौजूद है। इस स्मार्टफोन को 32GB और 64GB दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। स्टॉक एंड्राइड ओएस पर आधारित इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने दो साल तक ओएस अपडेट की घोषणा की है। इसमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है जबकि 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।