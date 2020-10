Zoom में सिक्योरिटी को लेकर आया अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण फीचर, ऐसे करें इनेबल

कोराना काल में वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म Zoom काफी पॉपुलर हुआ है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही Zoom ने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉक होम की वजह से इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। यहां तक की Zoom के जरिए ऑफिशियल मीटिंग्स और वर्चुअल इवेंट्स भी हो रहे हैं। इस वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म ने कई दिग्गज और पुराने कॉलिंग सर्विस को पीछे छोड़ दिया है। Zoom ने सिक्योरिटी के लिहाज से अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण फीचर जारी किया है।

सिक्योरिटी को लेकर उठे थे सवाल

बता दें के शुरुआत में Zoom की कमजोर सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि धीरे—धीरे कंपनी ने अपने प्लेटफ़ॉर्म को सिक्योर किया है। सिक्योरिटी पर सवाल उठने के बाद Zoom ने एंड टु एंड एन्क्रिप्शन फीचर देने का ऐलान किया था और कंपनी ने अब इसे पूरा भी कर दिया है। जूम के लिए एंड टु एंड एन्क्रिप्शन फीचर जारी कर दिया है।

फ्री और पेड दोनों यूजर्स के लिए

Zoom का नया फीचर एंड टु एंड एन्क्रिप्शन फ़्री और पेड दोनों तरह के यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा। डेस्कटॉप क्लाइंट के अलावा यह एंड्रॉयड एप में भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एप्पल iOS यूजर्स के लिए भी जल्द ही एंड टु एंड एन्क्रिप्शन का अपडेट मिलेगा। इस नए फीचर को इनेबल करने के बाद पार्टिसिपेंट्स के अलावा जूम के मीटिंग सर्वर्स के पास भी मीटिंग का एन्क्रिप्शन की होगी। कंपनी अभी इस फीचर को को 30 दिन के टेक्निकल प्रिव्यू के तौर पर दे रही ह। इस दौरान लोगों से इसे लेकर फीडबैक लिया जाएगा। इसे 30 दिन के बाद भी जारी रखा जाएगा।

डेटा रहेगा सिक्योर

एंड टु एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) सिक्योरिटी से जुड़ा फीचर है। इसे सिक्योर कम्यूनिकेशन का एक मेथड भी कह सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के बाद कोई भी थर्ड पार्टी आपको डेटा हासिल नहीं कर सकती। मान लिजिए आप किसी से Zoom कॉल पर या चैट में बात कर रहे हैं। ऐसे में इस फीचर को इनेबल करने से आपका कम्यूनिकेशन सिर्फ आप तक और जिससे आप बात कर रहे हैं, उन तक ही रहेगा। यहां तक की कंपनी भी आपकी चैट नहीं पढ़ पाएगी और न ही वीडियो कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं।

ऐसे करें इनेबल

Zoom में एंड टु एंड एन्क्रिप्शन फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जा कर इसे इनेबल करना होगा। इसके लिए आप एप में लॉग इन करने के बाद सेटिंग्स में जाएं। यहां आप मीटिंग टैब पर टैप करें। यहां आपको सिक्योरिटी टैब के अंदर Allow use of end to end encryption का ऑप्शन मिलेगा, उसे इनेबल करें। अगर सेटिंग्स डिसेबल है तो इनेबल टॉगल पर क्लिक कर वेरिफिकेशन डायलॉग को टर्न ऑन करें।