Festive Cocktail Recipes : क्रिसमस और नए साल के मौके पर बहुत से लोग हाउस पार्टी का आयोजन करते हैं। क्रिसमस और नए साल पर जब अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे रूमानी मौसम में हाउस पार्टी का मज़ा कॉकटेल के साथ ले और अपने हिसाब से ठण्ड के मौसम का लुत्फ़ उठाये। बाहर बारिश हो रही है, ठंड अपने पूरे शबाब पर है. ऐसा रुमानी मौसम किसे पसंद नहीं. हर कोई अपनी-अपनी पसंद के हिसाब से ही इस मौसम के मजे (How to Enjoy Winter) लेता है.

Published: December 23, 2021 08:36:29 am

Festive Cocktail Recipes : ठण्ड का मौसम अपने पूरे शबाब पर है और साल अपने अंतिम दिनों में पहुंच चूका है और लोग क्रिसमस और नए साल की तैयारी भी कर चुके होंगे। वहीं हर साल ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर पर क्रिसमस और नए साल की पार्टी का आयोजन करते हैं। इन पार्टियों में फ़ूड ,केक के साथ साथ ड्रिंक भी शामिल करते हैं और अगर अपने और अपने मेहमानों को पार्टी का सही मज़ा देना और लेना चाहते है तो उन्हें कॉकटेल जरूर सर्वे करें। घर पर अलग अलग तरीको से कॉकटेल बनाया जा सकता है, लेकिन महिलाएं स्पाइसी चीजों को ज़्यादा पसंद करती हैं। आप अपने घर में इन तरीको से कॉकटेल बना कर पार्टी के माहौल को और भी रूमानी बना सकते है।

Festive Cocktail Recipes : आपकी क्रिसमसऔर नए साल की पार्टियों के लिए सबसे अच्छी कॉकटेल

How to make Macaroni Cocktail



मैकरोनी कॉकटेल बेहद स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी है। इसे बनाने के लिए अधिक चीजों की जरुरत नहीं होती और घर में मौजूद मसालों की मदद से मैकरोनी कॉकटेल को बहुत आसानी सेबनाया जा सकता है।



मैकरोनी कॉकटेल बनाने की सामग्री



100 ml ब्लैक और व्हाइट

100 ml मीठा नीबू का रस

20 ml नींबू का रस

20 ml शहद

ग्रेटेड दालचीनी स्टिक



मैकरोनी कॉकटेल बनाने की विधि



ऊपर दिए सभी चीज़ो को अच्छी तरह से मिक्स करें और एक ग्लास में इन्हे डालकर अच्छी तरह शेक करें। शेक करते समय इस बात का ध्यान रहे कि यह अच्छी तरह से बंद हो। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब अब ऊपर से इस पर बर्फ डालें। इसे गार्निश करने के लिए मीठे नींबू के छिलके जोड़ सकते है और अगर आप चाहे तो इसे व्हिस्की ग्लास में सर्व कर सकते हैं।

How to make Johny and Ginger Cocktail



क्रिसमस और नए साले की पार्टी में जॉनी और जिंदर कॉकटेल हर किसी को पसंद आएगी। साथ ही, जॉनी और जिंदर कॉकटेल को बनाना भी काफी आसान है। जॉनी और जिंदर कॉकटेल का स्वाद दूसरे कॉकटेल की तुलना में काफी अलग है, और एक बार पीने के बाद लोगों को दोबारा पीने का मन करेगा।



जॉनी और जिंदर कॉकटेल बनाने की सामग्री



70 ml जॉनी वॉकर रेड लेबल

सेब कटा हुआ

20 ml रेड एप्पल सिरप

जिंजर एल

एंजोस्टुरा बिटर्स- 3 बूंद



जॉनी और जिंदर कॉकटेल बनाने की विधि



कॉलिन्स ग्लास में जॉनी वॉकर रेड लेबल में एप्पल सिरप के मिलाएं। इसके बाद जिंजर एल से टॉपअप करें। कटे हुए सेब और एंजोस्टुरा से इसे गार्निश करें। कुछ ही मिनटों में तैयार हो चुके कॉकटेल को कॉलिन्स ग्लास में सर्व करें , खुद भी पीये और अपने मेहमानो को भी पिलायें।

