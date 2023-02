ऐसे बनें बेस्ट ब्राइड्समेड अपनी वीरे दी वेडिंग में

Feb 27, 2023

Being Bridesmaid To Your Best Friend : किसी भी शादी में दुल्हन होना एक बात है और दुल्हन की सहेली होना दूसरी बात है। ये फर्क इसलिए है की दुल्हन के लिए तो उसकी दोस्त चौइस घंटे अवेलेबल रहेगी पर उस दोस्त को अपने लिए भी अवेलेबल होना पड़ेगा। उसे हर पल नाचाना - गाना ,भागना -दौड़ना और इन सब के बावजूद खूबसूरत दिखना पड़ेगा और मुस्कुराते रहना पड़ेगा। क्यों न हो आखिर उसके वीरे दी वेडिंग है।

हो जाओ तैयार अगर वीरे दी वेडिंग है...

Kiara Advani and her bridesmaid : इंस्टाग्राम पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के शादी की फोटो वायरल हैं। इन्ही फोटो में से हाल ही में एक फोटो पोस्ट की गयी जिसमें कियारा अपनी दो ब्राइड्समेड के साथ नजर आयीं। फोटो में वे तीनों ही बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। पिछले साल कियारा भी अपनी बहन की शादी में उनकी ब्राइड्समेड बनी थीं। ब्राइड्समेड होना आसान नहीं होता। यह एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में आप अपने दोस्त की माँ , बहन , मेकअप आर्टिस्ट , पर्सनल साइकेट्रिस्ट, मेन्टल थेरेपिस्ट, लाइफ कोच ऑल इन वन होते हैं। इसलिए जैसे ही आपके दोस्त की शादी तय होती है आपका रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाता है। इस रोलर कोस्टर राइड में चढ़ तो गए पर कुर्सी की पेटी ठीक से बांध लेना जरुरी है।