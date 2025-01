Care of hair in winter: सर्दियों में बालों की देखभाल का सच: गर्म पानी से बाल धोना फायदेमंद या नुकसानदायक?

गर्म पानी से बाल धोना चाहिए या नहीं, जान लें (Know whether you should wash hair with hot water or not) बालों को गर्म पानी से धोना सही नहीं होता। अगर आप गर्म पानी से बाल धोते हैं तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। गर्म पानी से बाल धोने पर बालों की जड़ों की मजबूती कम होने लगती है और बाल जल्दी टूटने लगते हैं। इसके अलावा, बालों की नमी भी खो जाती है, जिससे सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है और बालों की चमक भी कम हो सकती है।

गुनगुने पानी का इस्तेमाल बालों के लिए (Use lukewarm water for hair) सर्दियों में गुनगुने पानी का इस्तेमाल सर्दियों में गुनगुने पानी का इस्तेमाल बालों के लिए बेहतर माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि सर्दियों में आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल बालों के लिए करें और आखिरी रिंस ठंडे पानी से करें। इससे बालों को सही पोषण बना रहता है और साथ ही बालों की भी बनी रहती है।

बालों के लिए कम pH वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, जो स्कैल्प के pH को बैलेंस बनाए रखे और बालों को नुकसान से बचाए, साथ ही उन्हें स्वस्थ बनाए। ध्यान दें, आप जब भी शैम्पू का चयन करें तो नेचुरल शैम्पू का चयन करें और सल्फेट-फ्री हो, क्योंकि सल्फेट बालों को रुखा बना सकता है।

अपने बालों के प्रकार के अनुसार शैम्पू का चयन करें। यदि आपके बाल रूखे हैं, तो एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का चयन करें। यदि आपके बाल तैलीय हैं, तो एक ऑयल-कंट्रोल शैम्पू का चयन करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।