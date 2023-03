Hostel Life :अपने बच्चे को हॉस्टल भेजने से पहले इन पांच बातों का रखें खयाल

Problems children face during hostel life : आगे पढ़ने के लिए या फिर नयी जॉब लगने पर अक्सर बच्चों को एक नए शहर में जा कर रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें हॉस्टल में रखना पसंद करते हैं। इस दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं उन प्रोब्लेम्स के बारे में जिनका सामना हॉस्टल लाइफ में बच्चों को करना पड़ता है।

Crucial factors to consider before sending your child to a hostel...