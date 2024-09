Hydration : क्या आपकी स्किन सही ढंग से हाइड्रेट हो रही है ?जानिए इसके खतरनाक प्रभाव

त्वचा की सूखापन और झुर्रियां (Skin dryness and wrinkles) जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो इसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। सूखी त्वचा की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो खिंचाव, खुजली और असहजता का कारण बनती है। अधिक संवेदनशील त्वचा बाहरी तत्वों से अधिक प्रभावित होती है। हाइड्रेशन की कमी से त्वचा की इलास्टिसिटी (लचक) कम हो जाती है, जिससे झुर्रियां और महीन रेखाएं जल्दी बनती हैं। त्वचा की खोई हुई नमी और तेल की कमी से त्वचा का स्वरूप ठंढ़ा और थका हुआ लग सकता है।

त्वचा की चमक में कमी (Loss of skin glow) जब त्वचा हाइड्रेटेड नहीं होती, तो उसकी प्राकृतिक चमक और रंगत खो जाती है। डिहाइड्रेशन से स्किन की नामी खत्म हो जाती है और थकी-थकी सी नजर आती है, जिससे आपकी सुंदरता प्रभावित होती है।हाइड्रेशन की कमी से त्वचा में रक्त संचार प्रभावित हो सकता है, जिससे त्वचा की रंगत भी प्रभावित होती है। त्वचा का प्राकृतिक निखार और ल्यूमिनेंस कम हो जाता है।

त्वचा की संवेदनशीलता और रैशेज (Skin sensitivity and rashes) सूखी और निर्जल त्वचा बाहरी तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। इस स्थिति में सूखी और निर्जल त्वचा बाहरी तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। इस स्थिति में त्वचा जल्दी रिएक्ट कर सकती है, जिससे त्वचा पर रैशेज, खुजली और जलन हो सकती है। हाइड्रेशन की कमी से त्वचा की सुरक्षा बाधित होती है, जिससे संक्रमण और अन्य त्वचा समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा की नमी और प्राकृतिक तेल की कमी से बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन्स का खतरा बढ़ जाता है।

त्वचा की स्वाभाविक मरम्मत क्षमता में कमी (Decrease in the skin’s natural repair ability) त्वचा की हाइड्रेशन की कमी से उसकी क्योर की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यदि त्वचा को पर्याप्त नमी नहीं मिलती, तो कट, घाव या अन्य त्वचा समस्याएं ठीक होने में अधिक समय लग सकता है।हाइड्रेशन की कमी से त्वचा उत्पादों के पोषक तत्व और सक्रिय तत्व ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते। इससे स्किनकेयर उत्पादों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

हाइड्रेशन की कमी के कारण त्वचा की समस्याओं को कैसे रोकें (How to prevent skin problems due to lack of hydration) अपने शरीर को सही ढंग से हाइड्रेटेड रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। सामान्यतः 2-3 लीटर पानी प्रतिदिन पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जरूरतें अलग हो सकती हैं। फलों और सब्जियों में उच्च मात्रा में पानी और पोषक तत्व होते हैं। तरबूज, खीरा, संतरा और अन्य पानी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन त्वचा की हाइड्रेशन को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

त्वचा की बाहरी देखभाल (External skin care) हाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग स्किनकेयर उत्पादों का उपयोग करें, जैसे कि हयालूरोनिक एसिड युक्त मॉइस्चराइज़र और सीरम। ये त्वचा की बाहरी नमी को बनाए रखते हैं और हाइड्रेशन की कमी को पूरा करते हैं। अत्यधिक गर्म पानी से स्नान करने से त्वचा की प्राकृतिक नमी हट सकती है। ठंडे या गुनगुने पानी से स्नान करना त्वचा की हाइड्रेशन को बनाए रखने में मदद करता है।