Lipstick Shades: ये हैं 9 ट्रेंडी लिपस्टिक शेड्स, जो आपके Festive Look के लिए हैं परफेक्ट

किस टाइप के शेड्स अभी ट्रेंड में हैं? (Which type of shades are in trend right now?) Slay the festive season with trendy lipstick – बोल्ड और ब्राइट शेड्स जैसे कि रेड, पिंक, और कोरल

-न्यूड और नेचुरल शेड्स जैसे कि ब्राउन, बेज, और पीच

कब कौनसा कलर लगाना चाहिए?(When should which color be applied?) आप अपने आउटफिट के हिसाब से लिपस्टिक(Lipstick Shades) का चयन कर सकती हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:



अगर आप ट्रेडिशनल आउटफिट जैसे कि साड़ी या सालवार कमीज पहन रही हैं, तो आप बोल्ड और ब्राइट शेड्स जैसे कि रेड या पिंक का चयन कर सकती हैं।



अगर आप वेस्टर्न आउटफिट जैसे कि ड्रेस या जींस पहन रही हैं, तो आप न्यूड और नेचुरल शेड्स जैसे कि ब्राउन या बेज का चयन कर सकती हैं।



अगर आप पार्टी या फंक्शन में जा रही हैं, तो आप मेटलिक और ग्लिटर शेड्स जैसे कि गोल्ड या सिल्वर का चयन कर सकती हैं।