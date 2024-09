Parenting Tips For Stubborn Kids: बच्चों के जिद्दीपन को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें, जानिए कैसे

घर पर माता-पिता अक्सर बच्चों की जिद को आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बाजार में खिलौने या खाने की चीजों को देखकर जिद करने लगते हैं, तो पेरेंट्स के लिए स्थिति कठिन हो जाती है। ऐसे में, सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता के कारण माता-पिता कई बार बच्चों की जिद को मान लेते हैं, जो समस्या को और बढ़ा देता है।

Parenting tips for stubborn kids : उसके जिद का कारण जानें : Know the reason of stubbornness बच्चों की जिद के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी भावनाओं और जरूरतों को सही तरीके से संभाला जा सके। ध्यान की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है, जब बच्चे माता-पिता या किसी और का ध्यान खींचने के लिए जिद करते हैं। सीमाओं और नियमों की परीक्षा भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि बच्चे यह देखना चाहते हैं कि उन्हें कितनी छूट मिलेगी। असंतोष या अधूरी इच्छाएं भी जिद का कारण बन सकती हैं, जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती। थकान या भूख भी जिद का कारण बन सकती है, जिससे बच्चा छोटी-छोटी बातों पर जिद करने लगता है।

प्यार से समझाने की जरूरत होती है : Need to explain with love प्यार से समझाना आवश्यक है; शांत रहें और गुस्से में प्रतिक्रिया न दें, ताकि बच्चे की जिद और न बढ़े। बच्चे की भावनाओं को समझें और ध्यान से उसकी बात सुनें। उसकी सकारात्मक हरकतों पर तारीफ करें और प्यार से समझाएं कि उसकी जिद से क्या नुकसान हो सकता है। अपने अच्छे व्यवहार का उदाहरण दें, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की नकल करते हैं।