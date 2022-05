Mistakes After Exercise: गलती से भी एक्सरसाइज के बाद न करें ये 5 काम, उठाना पड़ सकता है नुकसान

Mistakes After Exercise: गलती से भी एक्सरसाइज के बाद न करें ये 5 काम, उठाना पड़ सकता है नुकसान

Keep these things in mind after exercise: एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप अधिकतर इन 5 तरह की भूल को दोहराते हैं तो समझ लें इससे आपके शरीर को बेहद नुकसान हो सकता है और आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं।

Published: May 08, 2022 01:11:44 pm

एक्सरसाइज से पहले और बाद में विशेष सावधानी रखनी जरूरी होती है। एक्सरसाइज के बाद अगर कुछ बातों और डाइट का ध्यान न दिया जाए तो इससे शरीर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक स्ट्रोक, हार्ट अटैक या पैरालाइस या इंफेकशन जैसी बीमारियों का भी खतरा हो सकता है। तो चलिए जानें कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज के बाद किन चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए।

योग, वॉकिंग या रनिंग किसी भी तरह की एक्सरसाइज के बाद शरीर का तापमान बढ़ता है। एक्सरसाइज के बाद शरीर जब तक अपने नार्मल कंडिशन में न आ जाए तब तक विशेष ध्यान की जरूरत होती है। अचानक से एक्सरसाइज बंद न करें

वर्कआउट के दौरान शरीर के तापमान के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट दोनों ही तेज होते हैं। इसलिए अगर आप रनिंग या कोई हार्ड कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे तो उसे तुंरत बीच में ही न रोंके, बल्कि इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे कम करते हुए रुकें। अचानक वर्कआउट छोड़ने से आपके शरीर को शॉक लग सकता है। ठीक उसी तरह एक्सरसाइज की शुरुआत भी धीरे-धीरे करें ताकि शरीर एक्सरसाइज के लिए अंतर से खुद को तैयार कर लें। एकाएक एक्सरसाइज न करें न छोड़ें। खाना-पीना तुरंत शुरू करना वर्कआउट के बाद खाना तो दूर पानी भी तुरंत नहीं पीना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान भी पानी एक या दो घूंट से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर वर्कआउट के तुरंत बाद आप पानी या कुछ खाते हैं तो संभव है ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। एक्सरसाइज के 20-30 मिनट के बाद ही आप हल्की डाइट लें सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद घंटों तक कुछ न खाना आपको बेहोशी या लो शुगर का झटका दे सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के एक घंटे बाद कुछ न कुछ खाएं जरूर। आते ही सोना

जमकर वर्कआउट करने के बाद तुरंत सोना सही नहीं होता है। एक्सरसाइज के बाद कुछ समय सोफा या कुर्सी पर बैठ कर बिताएं, ताकि आपकी हार्ट बीट सामान्य हो जाए। ठीक उसी तरह अगर आप एक्सरसाइज के बाद आराम नहीं करते तो इससे बॉडी एग्जरशन की समस्या हो सकती है। पसीने वाले कपड़े न बदलना

एक्सरसाइज के बाद अगर आप उसी कपड़े में लंबे समय तक रहते हैं तो ये आपके हाईजीन का बेड पार्ट है। ज्यादा देर तक पसीने से गीले कपड़ों में रहने से बाॅडी में एलर्जी , फंगल इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। नाहने में चूक

वर्कआउट के बाद तुरंत नहाना या देर तक न नहाना दोनों ही बीमारी को दावत देता है। वर्कआउट से आने के तुरंत बाद नहाने से आपको स्ट्रोक, बीपी, या हार्ट फेल होने तक काखतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी का टेपरेचर हाई होता है और ठंडे पानी से नहाने से बॉडी को शॉक लग सकता है। वहीं अगर आप वर्कआउट के बाद नहीं नहाते तो इससे आपको कई तरह के इंफेक्शन का खरहता है। पढ़ना जारी रखे

