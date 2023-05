World No Tobacco Day 2023: जानिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की डेट, हिस्ट्री, थीम और महत्व

World No Tobacco Day 2023: इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे बुधवार मई 31 को है। पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड नो टोबैको डे ने कई विषयों पर फोकस किया है। इनमें तम्बाकू एडवरटाइजिंग, सेकंड हैंड स्मोक, तंबाकू टैक्सेशन , तम्बाकू इंडस्ट्री का हस्तक्षेप, तंबाकू पैकेजिंग और युवा रोकथाम मुख्य हैं। इस आर्टिकल में जानिए क्या है वर्ल्ड नो टोबैको डे की हिस्ट्री, इस साल का थीम और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य।

World No Tobacco Day 2023: Taking a stand against tobacco industry tactics, promoting 'We need Food, Not Tobacco'