Operation Big Bazaar- मशीनों से नोट गिनते-गिनते थक गए अधिकारी, पीयूष जैन के घर सबसे बड़ी रकम बेडरूम की दीवारों के अंदर, आज कोर्ट में पेशी

इत्र नगरी कन्नौज निवासी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के स्थानों पर इंटेलिजेंस टीम की छापेमारी जारी है। कानपुर आवास के बाद कन्नौज में भी नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। सोमवार को कन्नौज में उनके घर पर नोट की गिनती जारी है। आरबीआई के साथ स्टेट बैंक के अफसरों की टीम उनके आवास पर पहुंच गई है।

लखनऊ. कन्नौज निवासी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के स्थानों पर इंटेलिजेंस टीम की छापेमारी जारी है। कानपुर आवास के बाद कन्नौज में भी नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। सोमवार को कन्नौज में उनके घर पर नोट की गिनती जारी है। आरबीआई के साथ स्टेट बैंक के अफसरों की टीम उनके आवास पर पहुंच गई है। पिछली छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मिली नोटों की गड्डी को देखते हुए इस छापेमारी में तीन बड़ी और दो छोटी मशीनों को बढ़ा दिया गया है। उनके घर से 275 किलो का सोना चांदी और 257 करोड़ पाए गए हैं। पीयूष जैन को कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

110 Crore Cash 275 Kg Gold and Silver Found IT GST Raid at Piyush Jain