'लिव इन' रिलेशन में रह रही महिला को सुरक्षा देने से हाईकोर्ट का इनकार

Allahabad Highcourt Refuses to give Security to Couple in Live IN- इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन (Live IN) में रहने वाली एक शादीशुदा महिला को सुरक्षा देने की याचिका से इंकार कर दिया।