Ankush Raja Raksha Bandhan Song: अंकुश राजा का राखी स्पेशल गाना 'रक्षाबंधन' हुआ रिलीज

Bhojpuri Raksha Bandhan song: Ankush Raja's new Raksha Bandhan song gets 50 lakh views in 3 days- रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। सिंगर अंकुश राजा ने इस त्योहार के लिए खास ‘रक्षाबंधन’ स्पेशल सॉन्ग रिलीज किया है। इसका वीडियो यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है। वीडियो अपलोड होते ही इसे कई लोगों ने देखा और शेयर किया है।