अयोध्या का रामकथा संग्रहालय होगा पूरी तरह डिजिटल, Yogi Plan

रामनगरी अयोध्या को विश्वस्तरीय नगरी बनाने में लगी यूपी सरकार अब यहां तक सरकार ने अरबों रुपये की बिभिन्न परियोजनाओं पर इस क्षेत्र के लिए निवेश कर रखा है। इसी के तहत अब रामकथा संग्रहालय को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने के लिए योगी सरकार ने फैसला किया है।

संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से आम जनमानस को अयोध्या और श्री रामचरित मानस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगले माह रामकथा संग्रहालय में डिजिटल इंटरवेंशन की योजना का लोकार्पण किया जा सकता है। पर्यटन विभाग की ओर से डिजिटल इंटरवेंशन योजना को तैयार करने में लगभग 1384.17 लाख रुपये खर्च किये हैं। रामकथा संग्रहालय में 40 मिनट तक शो चलाया जाएगा। 100 से ज्यादा लोग इस शो को एकसाथ देख सकते हैं।

Lord Ram Temple in Ayodhya will be Digital wtih Sangrahalay