अभी निपटा लें बैंकिंग से जुड़े सारे जरूरी काम, सात दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

लखनऊ. अगर इस महीने आपको बैंकिंग (Bank) से जुड़े कुछ जरूरी काम निपटाने हैं तो यह खबर आपके लिये हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में सात दिन के लिए बैंक बंद (Bank Closed Foe Seven Days) हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई जरूरी काम हो या फिर रुपयों की निकासी (Bank Transactions) करने की सोच रहे हों तो सारे काम जल्द निपटा लें। वरना बैंक बंद होने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल बैंक विलय (Bank Merger) और अपनी मांगों को लेकर बैंक यूनियनों (Bank Unions) के चल रहे आंदोलन की वजह से सात दिनों के लिये बैंकों की बंदी के आसार बन गए हैं। बैंक बंद रहने की यह अवधि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर (Bank Closed for 26 October to 2 October) के बीच की हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बैंक ग्राहकों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।



बैंक यूनियन करेंगी हड़ताल

बैंकों के विलय के विरोध में बैंक यूनियनों (Bank Union Strike) ने 26 और 27 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की है। इसके बाद 28 को चौथे शनिवार (Fourth Saturday Bank Closed) और 29 को रविवार का अवकाश रहेगा। रविवार को दिल्ली प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने 30 सितंबर और एक अक्टूबर की बंदी का प्रस्ताव रखा है। लखनऊ के एक बैंक अधिकारी की मानें तो अगर दिल्ली प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन (Delhi Bank Workers Organisation) की यह बंदी भी हो गई तो सात दिन के लिए बैंक बंद हो जाएंगे। क्योंकि दो अक्टूबर को गांधी जयंती (2 October Gandhi Jayanti) की भी छुट्टी होगी। इस तरह सात दिन बैंक बंद रह सकते हैं। क्योंकि हड़ताल और अवकाश के दिनों में बैंक में कोई काम नहीं होगा। ऐसे में बैंक जाने वाले ग्राहकों को निराशा हाथ लग सकती है। इसलिये बैंक से नकद निकासी, जमा के अलावा दूसरे कामों को ग्राहक इससे पहले जल्द निपटा लें ताकि बंदी के दिनों में ग्राहकों को कोई परेशानी न हो।



बैंक कर्मियों का धरना प्रदर्शन

आपको बता दें कि देशभर में बैंक कर्मचारी रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में भी कई बैंकों के कर्मचारियों ने यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन (UP Bank Emloyees Union) के बैनर तले कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक पहले से ही बैंकों में कर्मचारियों की कमी है, इनकी नियमित भर्ती की जाए। दूसरी ओर सरकार अपना बैंकों को विलय करने का फैसला वापस ले।



इस दिन बैंक रहेंगे बंद

- बैंक यूनियनों (Bank Union Strike) ने की 26 और 27 सितंबर को हड़ताल की घोषणा

- 28 सितंबर को चौथे शनिवार की छुट्टी (Fourth Saturday Bank Close)

- 29 सितंबर को रविवार का अवकाश (Sunday Bank Close)

- दिल्ली प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन (Delhi Bank Workers Organisation) की 30 सितंबर और एक अक्टूबर की बंदी की प्रस्तावित

- दो अक्टूबर को गांधी जयंती (2 October Gandhi Jayanti) की छुट्टी।

यह भी पढ़ें: बेसिक शिक्षा विभाग के साढ़े आठ हजार शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत, ये बड़ी गलती हुई माफ