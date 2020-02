भीम शोभा यात्रा बवाल पर सियासत तेज, सपा-कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा- यूपी में जंगलराज

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में गुरुवार को भीम शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई थी। जाति विशेष के लोगों के बीच हुई इस झड़प में जमकर पथराव और मारपीट हुई, जिसमें छह लोग घायल हो गये थे, वहीं एक मकान में आग भी लगा दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों को नियंत्रण किया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। उधर घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया और पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुआई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिला। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से दलितों-पिछड़ों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगटा में पीड़ितों से मिले और जिला अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। इस दौरान पीड़ित परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाते हुए रो-रोकर अपना दर्द बयां किया। पीड़ितों से मिलने के बाद अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि हमला करने वाले एक राजनैतिक दल से जुड़े हैं। उनको सरकार का संरक्षण है। हमलावरों ने जिस तरह महिलाओं और बच्चों को घेरकर मारा। कक्षा-एक में पढ़ने वाले बच्चे को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। इससे पता चलता कि बीजेपी की सरकार में दलितों और महिलाओं पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद दलित-पिछड़ों और महिलाओं पर सर्वाधिक हत्या-मारपीट व बलात्कार सहित अत्याचार हुआ है> कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इस दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सांसद पीएल पुनिया, नेता विधान मंडल आराधना मिश्रा मोना, राकेश सचान और अंशू अवस्थी मौजूद रहे।

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया हमला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपाई कार्यकर्ताओं के गुंडाराज की एक और शर्मनाक घटना में कानपुर देहात के मांगटा गांव में दलितों को जमकर पीटा गया जिसमें 23 दलित जख्मी हुए हैं। प्रदेश में पुलिस को अपनी रक्षात्मक भूमिका के विपरीत कार्य करने को बाध्य किया जा रहा है। हम इस लड़ाई में हर कदम दलितों के साथ हैं।

भाजपा सरकार में पीड़ितों की सुनवाई नहीं प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्ववीट करते हुए कहा कि कानपुर देहात के मांगटा गांव में भीमकथा कर रहे दलितों पर दबंगों ने हमला किया। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। शब्बीरपुर हो, मंगटा की घटना हो भाजपा सरकार ने पीड़ित परिवारों की कोई सुनवाई नहीं की। भाजपा ने संविधान पर हमला बोला हुआ है और अब बाबासाहेब की कथा करने पर भी हमला हो रहा है।

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात के मंगटा में पीड़ितों से मिले कांग्रेसी, महिलाओं ने रो-रोकर बयां किया अपना दर्द

क्या है पूरा मामला

मंगटा गांव किनारे गौतम बुद्ध पार्क में 8 फरवरी को कथा पूजन कराया गया था। इसके बाद भीम शोभा यात्रा निकाली जानी थी। तय समय पर सुबह लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस बीच अनुसूचित जाति व क्षत्रिय बिरादरी के लोगों में विवाद हो शुरू हो गया। दोनों ओर से पथराव व मारपीट होने से अफरा-तफरी मच गई और छह से अधिक लोग जख्मी हो गए। गांव में तनावपूर्ण हालात बन गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने एक मकान में भी आग लगा दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस का बयान

पुलिस की तरफ से बताया कि ग्राम मंगटा में हुई घटना में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोगों को चोटें आईं। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 78/2020 धारा 147, 148, 149, 452, 336, 354 ख, 323, 324, 325, 504, 506 भादवि और एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया। यह घटना 13 फरवरी 2020 को हुई। इस प्रकरण में पुलिस अभी तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि ये घटना एक मामूली विवाद के चलते हुई। भीमकथा 8 फरवरी को ही संपन्न हो गई थी। गांव में पूरी तरह शांति है।

Kanpur: UP Congress chief Ajay Kumar Lallu, party leaders PL Punia and Aradhana Mishra meet people who were injured in a clash between members of Dalit and upper caste communities. The clash broke out over organisation of 'Bhim Katha' in Mangata village on Thursday. pic.twitter.com/urzxUGogCT