लखनऊ : उन्नाव और लखनऊ के बीच हरौनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्लेटफार्म बदले जाने की सूचना मिली तो लोगों में भगदड़ मच गई जिससे एक एक यात्री की मौत हो गई है और दो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन कर उन्नाव की तरफ से लखनऊ की ओर आने वाली ट्रेनों को रोक दिया है। जिसके कारण कानपुर-लखनऊ रेलमण्डल का यातायात रुक गया है।

गलत प्लैटफॉर्म पर ट्रेन आने की दी थी सूचना

यात्रियों को ट्रेन आने से कुछ देर पहले अक्सर प्लैटफॉर्म बदले जाने की सूचना रेलवे स्टेशन पर दी जाती है लेकिन उन्नाव के हरौनी स्टेशन पर रेलवे की यह गलती एक यात्री के लिए जानलेवा साबित हुई। यहां यात्रियों को गलत प्लैटफॉर्म पर ट्रेन आने की सूचना अनाउंस कर दी गई। जब ट्रेन दूसरे प्लैटफॉर्म पर आई तो लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जिससे हुई अफरा तफरी में एक यात्री की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक को जाम कर दिया और सारी ट्रेनों को रोक दिया।

लोगों में भगदड़ मच गई

उन्नाव के बंथरा इलाके के हरौनी रेलवे स्टेशन पर अचानक प्लेटफार्म बदलने की सूचना से लोगों में भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक यात्री की ट्रेन से कटकर मौत हो गई जबकि दो लोग घायल भी हुए हैं। मृतक प्रदीप पुत्र बाबूलाल 25 वर्ष निवासी ग्राम ग्राम लतीफ नगर सुबह घर से लखनऊ दवाई लेने के लिए जा रहा था। यह घटना आठ बजे के आस की है। यह हादसा अचानक रेलगाड़ी के प्लेटफार्म बदलने के चलते हुआ।

One dead, 2 injured after getting hit by a train at Harauni railway station in Banthra in District Lucknow. Train vandalised by people in the protest which ensued after the accident. Up Line of Kanpur-Lucknow rail division affected. pic.twitter.com/pCmLEIPSzN