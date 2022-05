अचानक इतनी सस्ती हो गई ईंट, कहीं सस्ते दाम आपके घर की नींव तो नहीं कर रहे कमजोर, जानें नई कीमतें

Building Material News: एक तरह जहां बिल्डिंग मटेरियल के दाम कम हुए हैं, वहीं ईंट के दामों कमी आई है। जबकि बीते दिनों ईंट में टैक्स बढ़ाया गया। सस्ते दाम के चक्कर में भट्ठों में क्या खेल चल रही है।

अगर आप आशियाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ईंट खरीदते समय सावधान रहें। चिकना और लाल दिखने वाले ईंट को भली भांति परख लें। ऐसा तो नहीं है कि यह ईंट मिट्टी में नमक डाल कर तैयार किया गया हो। क्योंकि खूबसूरत दिखने वाले ईंट की मजबूती बेहद कमजोर है। आशियाना बनाने पर आजीवन सीलन व नोना की समस्या से जूझना पड़ सकता है। यह ईंट सस्ते दामों में उपलब्ध है। खास बात ये है कि यूपी में तैयार हो रही ये ईंट अन्य शहरों में भी भेजी जा रही है।

Bricks Price Low in inflation of Building Material in UP India