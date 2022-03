Cash Limit For Bank: बैंक में पाँच लाख रुपये से ज्यादा रखना सुरक्षित है या नहीं? जानिए क्या हो सकता है नुकसान

हम आपको बताते हैं कि बैंकों में रखी पाँच लाख रुपये से ज्यादा की रकम सुरक्षित है या नहीं। बैंक का नियम क्या कहता है। अगर बैंक डूब जाता है तो क्या हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं या फिर बैंक के डूबने पर या किसी भी वित्तीय संकट में हमें कितनी रकम वापस मिलेगी।

लखनऊ Published: March 15, 2022 09:27:39 am

How Much Cash should we deposit in Bank: बैंकों में पैसे रखने को लेकर लोगों के मन कई तरह की आशंकाएँ हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बैंक में पाँच लाख से ज्यादा रखा ही नहीं जा सकता। या फिर लोग समझते हैं कि बैंक में ज्यादा पैसा रखने पर इनकम टैक्स वाले उन्हें नोटिस भेज देंगे। वहीं कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बैंक में 5 लाख से ज्यादा कैश नहीं रखा जा सकता है। तो आइये हम आपको बताते हैं कि बैंकों में रखी पाँच लाख रुपये से ज्यादा की रकम सुरक्षित है या नहीं। बैंक का नियम क्या कहता है। अगर बैंक डूब जाता है तो क्या हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं या फिर बैंक के डूबने पर या किसी भी वित्तीय संकट में हमें कितनी रकम वापस मिलेगी।

Cash Limit For Bank: बैंक में पाँच लाख रुपये से ज्यादा रखना सुरक्षित है या नहीं?

दरअसल, वर्ष 2020 के बजट में बैंक का एक नियम बना दिया गया था। इस नियम के मुताबिक अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है, वो बैंक अगर किसी वित्तीय संकट में फंस गया है तो बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम 90 दिन यानि तीन महीने के अंदर मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानि DICGC ऐक्ट में संशोधन किया है। यानि कि अगर किसी बैंक पर मॉरे‍टोरियम लगा दिया गया है तो ग्राहक DICGC कानून के तहत 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक वापस ले सकेंगे। साल 2020 में सरकार ने डिपॉजिट पर इंश्‍योरेंस कवरेज (DICGC Insurance Premium) बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया था।

यह भी पढ़ें Cash Limit for Home: घर में कितना रखें कैश? ज़रूर जान लिजिए यह नियम, वरना हो सकती है जेल यानि इस नियम के मुताबिक कों में रखी आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित है। लेकिन, अगर आपने बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की है तो? अर्थात अगर आपने एक ही बैंक में 10 लाख रुपए की FD की है। इसके अलावा उसी बैंक में आपका सेविंग एकाउंट भी चलता जिसमें भी आपने 4-5 लाख रुपये जमा किये हैं तो बैंक डूबने की स्थिति में 5 लाख रुपए ही आपको वापस मिलेंगे। यानि इस नियम के मुताबिक कों में रखी आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित है। लेकिन, अगर आपने बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की है तो? अर्थात अगर आपने एक ही बैंक में 10 लाख रुपए की FD की है। इसके अलावा उसी बैंक में आपका सेविंग एकाउंट भी चलता जिसमें भी आपने 4-5 लाख रुपये जमा किये हैं तो बैंक डूबने की स्थिति में 5 लाख रुपए ही आपको वापस मिलेंगे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट एक्सपर्ट की मानें तो पिछले 50 साल में देश में शायद ही कोई बैंक दिवालिया हुआ है। इसके अलावा आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बैंक अब हर 100 रुपए के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगा, पहले यह 10 पैसे था।

आ सकते हैं इनकम टैक्स की नजर में बैंक में ज्यादा पैसे रखने का दूसरा जो नुकसान होता है वो यह कि पहला तो ये कि अकाउंट में अधिक पैसों की वजह से आप इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पैसों पर इनकम टैक्स का नोटिस तभी आएगा, जब उन पैसों का कोई सोर्स पता न हो। इसलिए आपको बैंक में जमा अपने पैसों की पूरी डिटेल रखनी होगी कि पैसा कहां से आया, आपके अकाउंट में कैसे जमा हुआ।

अगर आपके बैंक अकाउंट में अधिक पैसा हो और आप इनकम टैक्स के सामने उन पैसों के सोर्स को साबित नहीं कर पाए तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपके बैंक अकाउंट सो सीज किया जा सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है।

यह भी पढ़ें Gold Limit for home: घर में रखा ज्यादा Gold तो हो जाएगा जब्त, जान लें क्या है नियम कम ब्याज दर सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने का एक नुकसान ये भी है कि जमा राशि पर ब्याज कम मिलता है। ऐसे में बैंक में ज्यादा पैसे जमा करने का कोई फायदा नहीं है। जानकार कहते हैं कि बेहतर होगा आप उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर दें या म्यूचुअल फंड में लगा दें। इसपर ब्याज ज्यादा मिलेगा, यानी आपको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए बैंक में ज्यादा पैसा रखने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच विचार लें, कहीं नुकसान न हो जाए। सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने का एक नुकसान ये भी है कि जमा राशि पर ब्याज कम मिलता है। ऐसे में बैंक में ज्यादा पैसे जमा करने का कोई फायदा नहीं है। जानकार कहते हैं कि बेहतर होगा आप उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर दें या म्यूचुअल फंड में लगा दें। इसपर ब्याज ज्यादा मिलेगा, यानी आपको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए बैंक में ज्यादा पैसा रखने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच विचार लें, कहीं नुकसान न हो जाए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें