Child Pornography Case: ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामले में यूपी के 11 शहरों में छापेमारी, आरोपियों के मोबाइल से अन्य कनेक्शन की तलाश जारी

CBI Investigation at Many Places including 11 Cities of UP- मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने बाल यौन शोषण अपराध को और अधिक बढ़ा दिया है। इसी अपराध का पता लगाने के लिए संदिग्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 14 राज्यों में छापेमारी की है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 11 शहर भी उनके निशाने पर रहे।