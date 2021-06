आलमबाग बस टर्मिनल पर चलाया गया चेकिंग अभियान

लखनऊ । (Checking campaign) कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत आलमबाग बस टर्मिनल पर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया एवं उनसे जुर्माना भी वसूला गया और उन्हें मास्क दिया गया। (Checking campaign) आज आलमबाग बस टर्मिनल पर बिना मास्क के आने वाले यात्रियों एवं परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। (Checking campaign) इस चेकिंग अभियान में मास्क न लगाने वाले यात्रियों के साथ साथ निगम कर्मियों के साथ 29 लोगों का चालान किया गया और उनसे जुर्माना वसूला गया साथ ही यूपी रोडवेज इम्प्लॉइज यूनीयन की ओर से मास्क का वितरण भी किया गया।

(Checking campaign) अभियान में यूपी रोडवेज इम्प्लॉइज यूनीयन के क्षेत्रिय अध्यक्ष रुपेश कुमार ने कहा कि कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह लापरवाही बरती गई तो कोरोनावायरस का तीसरा पुनः आ जाएगा और उससे अत्यधिक जनहानि हो सकती है। (Checking campaign) इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है ताकि वायरस की पुनः वापसी न हो सके। इसी सतर्कता के तहत इस अभियान को संचालित किया गया और आगे भी किया जाएगा।