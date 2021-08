Independece Day 2021: मुख्यमंत्री योगी ने प्लास्टिक तिरंगा को कहा 'ना', जनता से की खास अपील

CM Yogi Appeal To Not Use Plastic Tiranga in Independence Day- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इस बार प्लास्टिक तिरंगा न बेचने और न ही उसका इस्तेमाल कर स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की है। देशभर में प्लास्टिक तिरंगा बंद अभियान चलाया जा रहा है।