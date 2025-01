Cold Wave in UP: अभी और बिगड़ सकता है यूपी का मौसम, सीएम योगी ने कहा-शीतलहर चल रही है, अपनों का ख्याल रखें

UP Cold Wave: प्रदेश में चल रही शीतलहर को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सचेत रहने की नसीहत दी है। इसी के साथ अयोध्या में कक्षा 9 से 12 तक के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

लखनऊ•Jan 07, 2025 / 04:25 pm• Nishant Kumar

CM Yogi on Cold Wave in UP: प्रदेश में चल रही भयंकर शीतलहर को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सहित रहने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश में पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी ठंडी और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अपनों का ख्याल रखने को कहा है।

