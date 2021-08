काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं जयंती, शहीदों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा क्रांतिकारियों को सालभर करेंगे याद

CM Yogi Tribute to Martyr's on Anniversary of Kakori Case- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने काकोरी कांड (Kakori Kand) की 97वीं जयंती पर शहीदों को नमन किया। लखनऊ के काकोरी कांड स्मारक पर मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व अपने मंत्रिमंडल के समक्ष काकोरी कांड के शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।