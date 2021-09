मोबाइल ऐप पर बुक होंगे कुली, एक क्लिक में तय होगा किराया

Coolie will be booked on mobile app fare will be fixed in one click- आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या कोई भी पेमेंट करनी हो, अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। इसी तरह अब से रेलवे यात्रियों को भी मोबाइल ऐप पर कुली मिल जाएंगे। टिकट बुक करने के साथ ही यात्री कुली भी बुक कर सकेंगे।