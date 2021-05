सोमवार से यूपी के पांच और जिलों में लगेगी कोविड वैक्सीन, देखें लिस्ट

corona update in up- five more UP districts to have vaccination. यूपी के 5 और जिलों में सोमवार से कोविड वैक्‍सीन की सुविधा.