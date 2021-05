नदियों में शव प्रवाह को लेकर सीएम योगी सख्त, एसडीआरएफ व जल पुलिस करेगी निगरानी, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

Bodies floating in ganga yamuna in UP- NDRF police to inspect all UP rivers. अंतिम संस्कार करने की बजाए शवों को नदियों में प्रवाहित करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है।