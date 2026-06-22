BJP: यूपी में हैट्रिक की तैयारी में जुटी भाजपा, नई प्रदेश टीम जल्द, सीट बंटवारे पर NDA में हलचल



पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन पर सहयोगी दलों ने नजर जमाना शुरू कर दिया है। 2022 के चुनाव में पार्टी 18 जिलों में हारी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम को भी ध्यान में रखते हुए अब भाजपा का सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडलों पर ज्यादा फोकस है। हाल ही संजय निषाद ने दिल्ली में सहारनपुर, मेरठ एवं आगरा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सुभासपा ने 63 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है।