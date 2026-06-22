मुंबई के नजदीक जन्मदिन की खुशी मातम में बदली, 251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही BMW हादसे का शिकार, दो की मौत



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया कि हादसा बदलापुर के पास निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। तेज रफ्तार BMW अचानक नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वाहन का इंजन मुख्य हिस्से से अलग होकर करीब 30 मीटर दूर जा गिरा। मृतकों की पहचान योगेश नेगी और 24 वर्षीय रेबेका जैकब के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का दृश्य बेहद भयावह था। टक्कर के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके हिस्से सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए।