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मुंबई के नजदीक जन्मदिन की खुशी मातम में बदली, 251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही BMW हादसे का शिकार, दो की मौत

Car Accident: महाराष्ट्र के बदलापुर में जन्मदिन की पार्टी के बाद तेज रफ्तार BMW का भीषण हादसा हो गया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए इस दर्दनाक दुर्घटना में दो लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हुआ।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 22, 2026

Delhi-Mumbai Expressway accident

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा

BMW Accident: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदल दिया। बदलापुर के रहने वाले 26 वर्षीय योगेश नेगी का जन्मदिन मनाने निकले तीन दोस्तों की BMW कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल है।

दो लोगों की हो गई मौत


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया कि हादसा बदलापुर के पास निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। तेज रफ्तार BMW अचानक नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वाहन का इंजन मुख्य हिस्से से अलग होकर करीब 30 मीटर दूर जा गिरा। मृतकों की पहचान योगेश नेगी और 24 वर्षीय रेबेका जैकब के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का दृश्य बेहद भयावह था। टक्कर के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके हिस्से सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए।

एक गंभीर रूप से घायल


इस हादसे में कार चला रहे अंगद गिल की जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है। उसके सिर में चोट आई है और फिलहाल कल्याण के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अभी उसका बयान दर्ज नहीं कर पाई है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दुर्घटना के समय कार के एयरबैग खुले थे या नहीं।

स्पीड 251 किलोमीटर प्रति घंटा


मामले को और गंभीर बनाने वाली बात एक सोशल मीडिया पोस्ट है, जो कथित तौर पर हादसे से कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो में BMW की स्पीड 251 किलोमीटर प्रति घंटा तक दिखाई दे रही है। पुलिस को आशंका है कि अत्यधिक रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं सड़क पर स्टंट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी।

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब 2 से 3 बजे के बीच BMW कई बार उसी सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ती दिखाई दी थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि कार इतनी तेजी से गुजर रही थी कि कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो जाती थी। तीसरी बार जब वाहन उसी दिशा में गया, तभी जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी।

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Updated on:

22 Jun 2026 01:31 am

Published on:

22 Jun 2026 12:55 am

Hindi News / National News / मुंबई के नजदीक जन्मदिन की खुशी मातम में बदली, 251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही BMW हादसे का शिकार, दो की मौत

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