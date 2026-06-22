Mobile Users In India: मोबाइल डेटा खपत में भारत दुनिया में नंबर-1, हर स्मार्टफोन यूजर खर्च कर रहा 37GB डेटा प्रति माह

Mobile Users: भारत में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और देश दुनिया के सबसे बड़े डेटा उपभोक्ता बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। एरिक्सन मोबिलिटी की जून 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एक औसत स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हर महीने लगभग 37 जीबी मोबाइल डेटा खर्च कर रहा है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है और बताता है कि भारतीय यूजर्स डिजिटल सेवाओं पर कितनी तेजी से निर्भर हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि भारत में प्रति स्मार्टफोन मासिक डेटा खपत 2031 तक बढ़कर 70 जीबी तक पहुंच सकती है, यानी आने वाले वर्षों में डेटा उपयोग लगभग दोगुना हो सकता है।