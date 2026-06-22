AI: अब कंपनी में इंसानों पर भारी पड़े रोबोट, अमरीकी रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी ने 740 ह्यूमनॉइड तैनात किए

Artificial Intelligence: दुनिया भर में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के कारण नौकरियां छीनने को लेकर बहस चल रही है। वहीं अमरीकी रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी फिगर एआई का दावा है कि अब उसकी कंपनी में इंसानों से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं। कंपनी के सीईओ ब्रेट एडकॉक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ग्राफ साझा करते हुए लिखा है कि पहली बार कंपनी में रोबोटों की संख्या इंसानों से ज्यादा हो गई है। 'हेडकाउंट वसेस रोबोट' नामक इस ग्राफ के अनुसार, 2022 से 2025 की शुरुआत तक कंपनी में रोबोट्स की संख्या लगभग शून्य थी, लेकिन इसके बाद से इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 2025 के अंत तक यह आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया और 2026 की दूसरी तिमाही तक करीब 740 रोबोट कंपनी में काम करने लगे। एडकॉक ने एक अन्य पोस्ट में डिब्बों में रखे दर्जनों ह्यूमनॉइड रोबोटों की तस्वीर साझा करते हुए सिर्फ दो शब्द लिखे थे- 'पावर ऑन'।