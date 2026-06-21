‘डर किस बात का, Y-Plus सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी?’ शिवसेना उद्धव गुट ने बागी सांसदों पर साधा निशाना

Shiv Sena UBT Spokesperson Sushma Andhare: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (UBT) पार्टी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि अगर जनता वास्तव में उनके साथ थी, तो फिर उन्हें Y-Plus सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई? पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान अंधारे ने बागी नेताओं के दावों पर सवाल उठाए और कहा कि जनता का समर्थन होने का दावा करने वाले नेताओं का व्यवहार कुछ और ही कहानी बता रहा है।