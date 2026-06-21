डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा, दो वजह भी बताई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि स्टार्मर जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर एक पोस्ट के जरिए कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कीर स्टार्मर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वे दो बहुत अहम मुद्दों इमिग्रेशन और एनर्जी (उत्तरी सागर में तेल रिसाव) पर बुरी तरह नाकाम रहे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं!