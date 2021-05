यूपी में दस दिन में कम हुए एक लाख एक्टिव केस, 24 घंटे में आए 20463 नए मामले

Corona update in up - Covid active cases decreases by 1 lakh in 10 days. यूपी में बीते दिनों से प्रतिदिन नए कोविड मामलों की संख्या 20 हजार से 26 हजार के बीच देखने को मिल रहे हैं। इन दस दिनों में करीब एक लाख एक्टिव केस कम हुए हैं।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. Corona update in up - Covid active cases decreases by 1 lakh in 10 days. उत्तर प्रदेश में मई माह में कोरोना (coronavirus in up) के मामले घटने लगे हैं। अप्रैल में जहां यूपी ने एक दिन में 39000 तक का आंकड़ा छुआ था, तो वहीं अब मई में बीते दिनों प्रतिदिन नए कोविड मामलों की संख्या 20 हजार से 26 हजार के बीच में देखने को मिल रही है। इन दस दिनों में करीब एक लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। हालांकि मृतकों की संख्या में वैसी कमी नहीं आई है, लेकिन बात करें राजधानी लखनऊ के शवदाह गृहों की, तो यहां से कम होता धुंआ मृतकों की कम होती संख्या की तस्दीक कर रहा है। प्रदेश में मंगलवार को जारी आंकड़े भी कुछ राहत देने वाले हैं। नए मामलों की संख्या में थोड़ी और कमी आई है। 20,463 लोग संक्रमित हुए तो वहीं 29,358 लोग डिस्चार्ज हुए। 306 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,057 पहुंच गई है, जो दस दिन पूर्व तीन लाख से ज्यादा थी।

स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री व लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के साथ मिलकर लखनऊ में डीआरडीओ और एचएएल द्वारा बनाए गए 250 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के ट्रेस, टेस्ट तथा ट्रीट के फार्मूला पर काम करने के प्रयास की काफी सराहना की है।

यूं घटे एक्टिव केस-

तीस अप्रैल को अपने चरम पर पहुंचने के बाद नए मामलों में कमी के साथ एक्विट मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बीते दस दिनों का ग्राफ देखें तो एक मई को प्रदेश में 3 लाख दस हजार एक्टिव मामले थे। दो मई को सक्रिय मामलों की संख्या 295752 हुई। तीन दिन बाद पांच मई को 262474, छह मई को 2,59,844, सात मई को 2,54,118, आठ मई को 245646, नौ मई को 233981, दस मई को 2,25,271 और 11 मई को प्रदेश भर में 2,16,057 सक्रिय केस रह गए हैं।

शवदाह गृहों में घटने लगी आने वाले शवों की संख्या-

कोरोना महामारी के दौरान सबसे भयावह तस्वीरें शवदाह गृहों से सामने आई थी। लखनऊ की बात करें, तो अप्रैल माह में एक वक्त ऐसा भी आ गया जब प्रतिदिन 175 शव को लाया जाने लगा। 23 अप्रैल को तो भैंसा कुंड और गुलाला घाट पर कोरोना संक्रमित शवों के पहुंचने की संख्या 175 तक पहुंच गई, जबकि 22, 24 और 27 अप्रैल को 150 का आंकड़ा पार हो गया था। दिन रात यहां से उठती लपटें ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अब मई में स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। चार मई से यह संख्या घटकर एक तिहाई तक पहुंच गई है, जिससे शवदाह गृहों पर नजारे कुछ बदले हैं। केवल भैंसा कुंड श्मशान घाट की बात करें, यहां छह मई को 28, सात मई को 34, आठ मई को 32 व नौ मई को 26 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अप्रैल में यहां हर दिन 35 से 40 कोविड शव पहुंचते थे।