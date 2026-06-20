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इंतजार खत्म; UP के किसानों के खाते में जमा हुए ₹4352 करोड़, PM मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। देश भर के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से पैसे भेज दिए गए हैं।

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लखनऊ

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Mohsina Bano

Jun 20, 2026

PM Kisan Samman Nidhi, PM Modi, CM Yogi Adityanath, UP Farmers, 23rd Installment PM Kisan, DBT Transfer, UP News

PM मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त (फोटो- पत्रिका)

PM Kisan Samman Nidhi: उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए एक खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के जारी होते ही यूपी के 2.17 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 4352.40 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हो गई है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ी पहल की जा रही है।

किसानों के बैंक खाते में जमा हुए पैसे

पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में दो हजार रुपये की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इस समय देश के कई हिस्सों में खरीफ सीजन की फसल की बुवाई का काम चल रहा है। ऐसे में समय पर पैसा मिलने से किसानों को खाद बीज और अन्य जरूरी कृषि उपकरण खरीदने में काफी सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री ने हुगली में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान रिमोट का बटन दबाकर यह राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की।

किसानों को मिला एक लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त तक कुल 99032.58 करोड़ रुपये की रकम भेजी जा चुकी है। शनिवार को 23वीं किस्त के रूप में 4352.40 करोड़ रुपये जारी होने के बाद पिछले नौ सालों में यूपी के किसानों को दी गई कुल सहायता राशि 103391.24 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगी। यह प्रदेश के कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

क्या है पीएम किसान योजना

24 फरवरी, 2019 को शुरू हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। केंद्र सरकार अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी कर चुकी है और आज 20 जून को किसानों के खाते में 23वीं किस्त भेजी जा रही है।

CM योगी बोले- सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध

झांसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस विशेष अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड के किसानों के लिए यूपीएग्रीज परियोजना के खरीफ संस्करण का शुभारंभ किया।

सीएम योगी ने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य की डबल इंजन सरकार अन्नदाताओं की हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नई कृषि तकनीकों और लाभकारी परियोजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

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Updated on:

20 Jun 2026 05:46 pm

Published on:

20 Jun 2026 05:27 pm

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