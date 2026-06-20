इंतजार खत्म; UP के किसानों के खाते में जमा हुए ₹4352 करोड़, PM मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi: उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए एक खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के जारी होते ही यूपी के 2.17 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 4352.40 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हो गई है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ी पहल की जा रही है।